شكرا لقرائتكم خبر عن من يخطف غلاف مجلة الميركاتو الشتوى المحلى أم الأجنبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الميركاتو الشتوى بشكل كبير وبات أبوابه مفتوحه لكافة الأندية المشاركة فى بطولة الدورى الممتاز لتعديل مسار الفرق المشاركة فى البطولة المحلية الأشهر (الدورى الممتاز) وذلك تنفيذا لقرار اتحاد الكرة الذى يقضى باضافة 5 أسماء جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية التى اقتربت بشكل كبير وجعلت الأندية تبدأ فى تحركاتها ورصد أموالها لاقناع الصفقات التى يرون فيها حاجة ماسة للتدعيمات.

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