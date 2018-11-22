أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 21 / 11 / 2018

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 11 / 2018 العديد من الأخبار المهمة أبرزها بيراميدز يفقد أول نقطتين تحت قيادة العميد بالتعادل مع دجلة 1 / 1.

صور.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة الوصل الإماراتى بالبطولة العربية

خاض الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى تدريبه الختامى بالامارات استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الوصل الاماراتى فى المباراة التى ستجمعهما غدًا بملعب استاد زعبيل فى اياب دور الستة عشر للبطولة العربية للأندية الأبطال التى تحمل اسم (كأس زايد للأندية الأبطال).

جروس يستبعد كاسونجو وحفنى وثنائى تونس من مواجهة الداخلية

استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، الثلاثى كاسونجو وفرجانى ساسى وحمدى النقاز من قائمة الفريق الأبيض التى ستدخل معسكرا مغلقا مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الداخلية، غداً الخميس، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

نجح فريق طلائع الجيش فى خطف نقطة التعادل امام بتروجت بعدما قلب نتيجة اللقاء فى الخمس دقائق الأخيرة بالتعادل 3/3 بعدما كان الفريق البترولى متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر للدورى .

فيديو.. حرس الحدود يفوز على المصرى 3 / صفر انتهت مباراة حرس الحدود والمصرى بفوز الحدود 3 / 0 فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ15، ليرتفع رصيد الحدود للنقطة 15 فى المركز الـ13 بينما المصري فى المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.