الارشيف / اخبار الرياضه

أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 21 / 11 / 2018

0 نشر
0 0

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار المصرية اليوم الاربعاء 21 / 11 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21 / 11 / 2018 العديد من الأخبار المهمة أبرزها بيراميدز يفقد أول نقطتين تحت قيادة العميد بالتعادل مع دجلة 1 / 1.

صور.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة الوصل الإماراتى بالبطولة العربية

خاض الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلى تدريبه الختامى بالامارات استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الوصل الاماراتى فى المباراة التى ستجمعهما غدًا بملعب استاد زعبيل فى اياب دور الستة عشر للبطولة العربية للأندية الأبطال التى تحمل اسم (كأس زايد للأندية الأبطال).

 

76a28f81d2.jpg

 

 

جروس يستبعد كاسونجو وحفنى وثنائى تونس من مواجهة الداخلية

استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، الثلاثى كاسونجو وفرجانى ساسى وحمدى النقاز من قائمة الفريق الأبيض التى ستدخل معسكرا مغلقا مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الداخلية، غداً الخميس، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

9a38355cf7.jpg

 

نجح فريق طلائع الجيش فى خطف نقطة التعادل امام بتروجت بعدما قلب نتيجة اللقاء فى الخمس دقائق الأخيرة بالتعادل 3/3 بعدما كان الفريق البترولى متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر للدورى .

 

e7ffd3452b.jpg

 

فيديو.. حرس الحدود يفوز على المصرى 3 / صفر

انتهت مباراة حرس الحدود والمصرى بفوز الحدود 3 / 0  فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ15، ليرتفع رصيد الحدود للنقطة 15 فى المركز الـ13 بينما المصري فى المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

b92d2c91b9.jpg

الإنتاج الحربى يهزم الإسماعيلى 2 / 1 ويعقد موقفه بالدورى

نجح فريق الإنتاج الحربى فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى. 

647dc79414.jpg

 

تعادل بيراميدز بقيادة حسام حسن مع وادى دجلة بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

201811120919571957.jpg

 

 

 

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الاربعاء 21 / 11 / 2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

قم بالبحث عن ما تريد
2018 © - -
الرجوع الى الاعلى