شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الإسماعيلية يتدخل لخروج جماهير الدراويش من الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من الغضب على جماهير الإسماعيلى بعد الخسارة الثالثة على التوالى للفريق أمام الإنتاج الحربى على ملعبه واستمراره فى تراجع النتائج وتأخر ترتيبه فى جدول المسابقة. اعترضت بقوة جماهير الإسماعيلى عقب انتهاء اللقاء على مسيرة الفريق السلبية ورفضت مغادرة الملعب حتى تدخل مدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد على حسين وطالبهم بمغادرة المدرجات. واستجابت جماهير الإسماعيلى لتعليمات مدير الأمن وغادرت ملعب الإسماعيلية وسط حالة من الحزن الشديد على ما وصل إليه الفريق مؤخرًا.

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