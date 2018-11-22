شكرا لقرائتكم خبر عن رغم مكالمة "فضل".. حسين الشحات يبتعد عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من حسين الشحات جناح العين الإماراتى، إن اللاعب تلقى بالفعل مكالمة من محمد فضل مدير التعاقدات بالأهلى فى الفترة الأخيرة، من أجل استطلاع رأيه فى الانضمام للفريق الأحمر فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة خلال شهر يناير المقبل.

تابع المصدر ذاته إن حسين الشحات أبدى موافقته على الانضمام للأهلى فى حالة موافقة إدارة العين الإماراتى، إلا إن الاتجاه الأقرب داخل العين هو تسويقه فى إحدى الدوريات الخليجية خاصة إن هناك اهتماما من جانب بعض الأندية الخليجية لضمه.

كما أوضح المصدر ذاته إن الشحات يبتعد عن دائرة الانضمام فى الأهلى نظرا لرغبة مسئولى العين فى تسويقه خليجيا فى حالة الاستقرار على رحيله.