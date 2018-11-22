اخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 21 / 11 / 2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 21 / 11 / 2018 العديد من الأخبار المهمة والتى يأتى على رأسها إعلان قائمة مواجهة الداخلية، فى المباراة التى ستقام غدًا على ملعب بتروسبورت، فى الأسبوع الخامس عشر بالدورى الممتاز.

جروس يستبعد كاسونجو وحفنى وثنائى تونس من مواجهة الداخلية

استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، الثلاثى كاسونجو وفرجانى ساسى وحمدى النقاز من قائمة الفريق الأبيض التى ستدخل معسكرا مغلقا مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الداخلية، غداً الخميس، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

ويأتى استبعاد الثلاثى بعدما شارك النقاز وساسى مع منتخب تونس بالأمس فى ودية المغرب حيث حصلا على راحة من مران اليوم بعد وصولهما إلى القاهرة بينما سيعود كاسونجو مساء اليوم بعدما شارك مع منتخب الكونغو فى التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 فيما قرر جروس استبعاد أيضا أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض من قائمة المواجهة للرؤية الفنية.

تأكد غياب محمود الونش مدافع نادى الزمالك عن الفريق الأبيض لمدة لن تقل عن أسبوعين، ما يؤكد غيابه عن مواجهة الفريق أمام الجونة بالدورى الممتاز التى ستقام يوم الاثنين المقبل. وحرص السويسرى جروس المدير الفنى لنادى الزمالك على تجهيز أكثر من بديل للونش فى مباراة الغد أمام الداخلية بالدورى، خاصة فى ظل غياب محمد عبد الغنى أيضا للإيقاف.

استقر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك، على الدفع بمحمد عبد السلام فى تشكيل الفريق غدا أمام الداخلية، فى المباراة التى ستقام غداً الخميس، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى الممتاز.

ويأتى الدفع بمحمد عبد السلام ليكون المدافع الثانى بجوار محمود علاء لتعويض غياب محمود الونش الغائب عن الفريق للإصابة فيما سيدفع السويسرى جروس بعبد الله جمعة صانع ألعاب الفريق فى مركز الظهير الأيسر.

سموحة يفاوض باسم مرسى لضمه فى يناير

فاوض نادى سموحة، مهاجم نادى الزمالك باسم مرسى العائد بعد فسخ إعارته مع لاريسا اليونانى، لضمه فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ويرغب طارق يحيى المدير الفنى لسموحة، فى تعزيز خط هجوم الفريق السكندرى بضم باسم مرسى الذى لا يمانع فى الأمر خاصة فى ظل ارتباطه بعلاقة جيدة مع مدرب الفريق السكندرى، لكنه أوضح لمدرب سموحة أن أى خطوة له ستكون من خلال إدارة نادى الزمالك.