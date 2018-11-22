موعد مباراة الزمالك والداخلية.. والقنوات الناقلة وترددها.. وتغييران في تشكيل جروس

كتب: ضياء السقا

عشاق الكرة المصرية على موعد مع مباراة قوية، في تمام السابعة مساء الخميس، حيث يستضيف الزمالك نظيره الداخلية ، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدورى المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء منتشيا بفوزه في الجولة الماضية، على الإنتاج الحربي بهدفين لهدف.

ويمتلك أبناء ميت عقبة فى رصيدهم 26 نقطة، في المركز الأول، فيما يمتلك الداخلية 16 نقطة في المركز الـ12.

تشكيل الزمالك

وسيبدأ كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، المباراة بتشكيل مكون من:

محمود جنش

بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي - حمدي النقاز

طارق حامد - فرجاني ساسي

محمود كهربا - يوسف أوباما - إبراهيم حسن

كابونجو كاسونجو

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