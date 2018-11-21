الان تتابع كدمة بالركبة تغيب “هوساوي” عن لقاء الشباب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبدالمجيد بن طالب - الخليج 365

أظهرت الفحوصات الطبية وأشعة “MRI” التي خضع لها “كابتن” المنتخب السعودي ولاعب نادي النصر، عمر هوساوي، تعرضه لكدمة وإجهاد في الرباط الجانبي للركبة في المباراة الودية التي جمعت منتخبنا الوطني ومنتخب الأردن ويحتاج للراحة والعلاج.

وبذلك تأكد غيابه عن مباراة فريقه يوم الجمعة المقبل أمام نادي الشباب ضمن مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.