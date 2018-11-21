شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لغسل أحزانه الأفريقية على حساب الوصل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار وعشاق جماهير ومحبى النادى الأهلى، عند الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس، صوب ملعب الوصل فى الإمارات، حيث المواجهة المرتقبة بين الوصل الإماراتى، والأهلى، فى إياب دور الـ 16 للبطولة العربية، التى تحمل اسم كأس الشيخ زايد فى نسختها الحالية.

يدخل الأهلى اللقاء فى موقف صعب للغاية، بعد خسارته أمام الترجى التونسى، وضياع حلمه فى الفوز باللقب الأفريقى، والتأهل لكأس العالم للأندية، فضلاً عن الخلافات التى دبت داخل القلعة الحمراء، والهجوم الجارف من الجماهير وأعضاء النادى، على مجلس الإدارة، ليس بسبب الخسارة الأفريقية، فقط، ولكن بسبب الأداء الباهت فى العديد من مباريات الفريق، والتى كان آخرها أمام الترجى التونسى، بخلاف حالة الانقسام الواضحة بين أعضاء مجلس الإدارة، وعدد من مسؤوليه التنفيذيين، وهو ما أثير خلال الساحة الرياضية، فى الساعات القليلة المنقضية. ويسعى الأهلى لتخطى عقبة الوصل الإماراتى، لتهدئة الأوضاع بصورة مؤقتة خصوصاً أن عشاق الأهلى لن يقبلوا بخسارة بطولة جديدة، فى ظل الأوضاع الملتهبة التى تشهدها أروقة النادى حالياً.

تعد المباراة بمثابة الأخيرة لباتريس كارتيرون، المدير الفنى للأهلى، حيث إنه فى حالة خسارتها سيكون خارج أسوار القلعة الحمراء، فى ظل استعداد مسؤولى الأهلى، لتجهيز البديل، ليكون بمثابة تهدئة مؤقتة للجماهير، وهو ما يعلمه كارتيرون، وجهازه المعاون جيداً ويسعى لتفاديه، حتى لا يكون خروجه من القلعة الحمراء بمثل هذه الطريقة، التى لا يتمنى أن يكتبها فى السيرة الذاتية الخاصة به، خصوصاً أنه سبق له أن حقق نتائج طيبة مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية للفريق خلفاً لحسام البدرى، ولولا خسارته بثلاثية من الترجى فى النهائى الأفريقى لكان قد كتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ النادى الأهلى.

يدخل الأهلى اللقاء ويحتاج الفوز بأى نتيجه أو التعادل 2/2 على الأقل والاحتكام لركلات الترجيح، لأن أى نتيجة غيرها ستقصى الفريق خارج البطولة فى أدوارها المبكرة، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب التى أقيمت فى القاهرة بهدفين لكل منهما. وعقد كارتيرون عدة جلسات مع لاعبيه خلال اليومين المنقضيين، شرح لهما كافة الظروف التى تواجههما قبل تلك الموقعة بالغة الحساسية، وشاهد معهم عددا من المباريات السابقة لفريق الوصل، سواء فى البطولة العربية، أو فى الدورى الإماراتى، ووقف معهم على نقاط القوة والضعف، فى الفريق المنافس، سعياً لاستغلالها فى مواجهة الليلة.

ويواجه كارتيرون أزمة بالغة الصعوبة، فى مباراة اليوم، فى ظل عدم وجود باك يمين صريح، بعد غياب الثنائى أحمد فتحى، ومحمد هانى، للإصابة، واستبعاد باسم على، لأسباب فنية، ويفاضل كارتيرون بين الثنائى أحمد علاء، وكريم نيدفيد، لشغل تلك الجبهة فى مواجهة الليلة ولم يستقر حتى الآن كارتيرون على من سيبدأ به فى الجبهة اليمنى.

وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل يضم كلاً من محمد الشناوى، أحمد علاء، ساليف كوليبالى، سعد الدين سمير، أيمن أشرف، حسام عاشور، أكرم توفيق، أحمد حمودى، إسلام محارب، وليد سليمان، وليد أزارو. وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق الوصل لاستغلال الحالة المعنوية للأهلى، وتحقيق الفوز عليه خصوصاً أن المباراة تقام على ملعبه، وعدم التفريط فى الصعود لدور الثمانية، فى ظل النتيجة الطيبة التى حققها الفريق فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة. ورصد مسؤولو الوصل مكافأة خاصة للاعبين لتحفيزهم على تخطى عقبة الأهلى، والسعى بقوة نحو الفوز باللقب العربى.