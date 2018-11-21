مدرب المريخ: تنتظرنا مباراة صعبة في الجزائر

أبدى التونسي يامن الزلفاني، مدرب المريخ السوداني، سعادته البالغة بفوز فريقه 4-1 على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري، اليوم الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي كأس الشيخ زايد للأندية العربية الأبطال.

وقال الزلفاني، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الفوز كان مهما بالنسبة لنا. لعبنا أمام فريق قوي، وفزنا بنتيجة جيدة، ولكننا لم نتأهل بعد، وتنتظرنا مباراة صعبة في الجزائر".

وأضاف: "لعبنا مباراة تكتيكية عالية أمام منافس محترم. لدينا إصابات وغيابات مؤثرة، ورغم ذلك حققنا نتيجة جيدة".

وعن التغييرات العديدة في الفريق والدفع بوجوه جديدة، قال الزلفاني: "السبب الإصابات وعدم جاهزية بعض اللاعبين، ودفعنا بالتاج يعقوب بديلا لخالد النعسان أيضا لإصابة الأخير".

وبات يكفي المريخ الخسارة بفارق هدفين في مباراة العودة، التي ستقام بملعب عمر حمادي بالعاصمة الجزائرية، يوم 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل لدور الـ8 في البطولة.