آل الشيخ يوجه بعلاج نجم الاتحاد في الخارج

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تكفل رئيس مجلس الإدارة، تركي آل الشيخ، بعلاج لاعب نادي الاتحاد طارق عبدالله.

وكتب حساب الهيئة الرسمي على “تويتر”: “معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ يوجه بعلاج لاعب نادي الاتحاد طارق عبدالله بصورة عاجلة في أحد المستشفيات خارج المملكة”.

وكان نادي الاتحاد قد كشف عن إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، طارق عبدالله بقطع في الرباط الصليبي، وحاجته إلى التدخل الجراحي، بعدما خضع خلال الفترة الماضية لبرنامج علاجي بناء على توصية الطبيب المتابع لحالته.

وأوضح نادي الاتحاد أنه سوف يتحدد موعد إجراء نجم الفريق الأول لكرة القدم، طارق عبدالله للعملية الجراحية خلال الأيام المقبلة.