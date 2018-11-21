شكرا لقرائتكم رودريجيز يرغب فى العودة لريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إعلامية، أن الكولومبى خاميس رودريجيز يرغب فى العودة إلى ريال مدريد الإسبانى فى الموسم المقبل، وعدم الإستمرار مع بايرن ميونخ.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أنه سواء أراد رودريجيز العودة للريال أو لا، فإن مستقبله سيقرره بايرن ميونيخ فى الصيف المقبل، ولن يشارك ريال مدريد فى هذا القرار.

وأشارت الصحيفة أنه وفقاً لتقارير فى وسائل الإعلام الألمانية، لم يعد اللاعب الكولومبى الدولى سعيدًا فى الفريق البافارى لعدد من الأسباب، وبحسب ما ورد لم يتكيف مع المدرب الجديد كوفاتش أو أسلوبه فى كرة القدم ومن الواضح أنه يفتقد المدرب السابق يوب هاينكس.

جدير بالذكر أن رودريجيز انضم للبايرن على سبيل الإعارة لمدة عامين، فى عام 2017 ، حيث دفع بايرن ميونيخ 13 مليون يورو، ولديه خيار لشرائه مقابل 42 مليون يورو فى نهاية الموسم، وستكون التكلفة الإجمالية 55 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة إلى أنه إذا اختار النادى الألمانى خيار الشراء، مهما أراد رودريجيز العودة إلى مدريد، فإن ذلك لن يحدث ما لم يكن ريال مدريد على استعداد لدفع الثمن الذى يطلبه النادى الألمانى من أجل إعادة شرائه، والذي من المرجح أن يكون قيمته السوقية 80 مليون يورو.



رودريجيز مع الريال

خاميس بقميص كولومبيا