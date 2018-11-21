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شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يواصل سقوطه فى بالخسارة من الانتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجح فريق الإنتاج الحربى فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الأسبوع الخامس عشر للدورى .
تقدم محمد مسعد فى الدقيقة 35 ، وأضاف موسى ديوارا الهدف الثانى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 39 ، بينما أحرز طارق طه الظهير الأيسر للدراويش الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء .
جاءت احداث الشوط الثانى أقل بكثير من الشوط الأول ، ورغم اجتهاد لاعبى الإسماعيلى فى الشوط الثانى لتحقيق هدف التعادل إلا أن لاعبوه فشلوا فى استغلال الفرص التى أتيحت لهم امام مرمى المنافس .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الحربى إلى 22 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 13 نقطة فى المركز الرابع عشر ويتعقد موقفه بالمسابقة .
بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من : -
حراسة المرمى .. عصام الحضرى
خط الدفاع .. طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – أحمد أيمن
خط الوسط الدفاعى ..نادر رمضان – عماد حمدى
خط الوسط الهجومى ..كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم
خط الهجوم ..شكرى نجيب
بينما بدأ الإنتاج الحربى اللقاء بحراسة المرمى: عامر عامر.
الدفاع: أحمد شديد قناوي، معاذ الحناوي، محمود البدري، عبدالرحمن فاروق.
الوسط: محمود حمادة، موسى دياورا، عبد العزيز موسى، جميس تيدي.
الهجوم: محمد مسعد، محمد رجب.
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