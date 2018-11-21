شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يواصل سقوطه فى بالخسارة من الانتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق الإنتاج الحربى فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الأسبوع الخامس عشر للدورى .

تقدم محمد مسعد فى الدقيقة 35 ، وأضاف موسى ديوارا الهدف الثانى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 39 ، بينما أحرز طارق طه الظهير الأيسر للدراويش الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء .

جاءت احداث الشوط الثانى أقل بكثير من الشوط الأول ، ورغم اجتهاد لاعبى الإسماعيلى فى الشوط الثانى لتحقيق هدف التعادل إلا أن لاعبوه فشلوا فى استغلال الفرص التى أتيحت لهم امام مرمى المنافس .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الحربى إلى 22 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 13 نقطة فى المركز الرابع عشر ويتعقد موقفه بالمسابقة .

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من : -

حراسة المرمى .. عصام الحضرى

خط الدفاع .. طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – أحمد أيمن

خط الوسط الدفاعى ..نادر رمضان – عماد حمدى

خط الوسط الهجومى ..كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم

خط الهجوم ..شكرى نجيب

بينما بدأ الإنتاج الحربى اللقاء بحراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: أحمد شديد قناوي، معاذ الحناوي، محمود البدري، عبدالرحمن فاروق.

الوسط: محمود حمادة، موسى دياورا، عبد العزيز موسى، جميس تيدي.

الهجوم: محمد مسعد، محمد رجب.