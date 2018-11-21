شكرا لقرائتكم أزارو يغيب عن مران الأهلى لعدم وصوله الى الامارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب المغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي عن مران فريقه الذي اقيم مساء اليوم الأربعاء الذي اقيم علي استاد زعبيل، بإمارة دبى.

واكد مسئولو الأهلي ان ازارو لم يصل للإمارات بعد عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مواجهة تونس الودية مشددين في الوقت ذاته انه سيصل لمعسكر الأهلي خلال الساعات القليلة القادمة. ويستعد الأهلي لخوض لقاء الإياب لدور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب امام الوصل للاماراتي