شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى : الفوز المباراة القادمة على الطلائع هو كلمة السر فى الإفراج عن المستحقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعرب محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى عن سعادته بالفوز على إنبى ، مؤكدا أن الفوز أعاد الثقة للإدارة واللاعبين والجهاز والجمهور إلا أنه مستمر فى ايقاف المستحقات حتى تتحسن النتائج وربما تكون النقطة 21 والفوز على الطلائع فى مباراه الأحد المقبل هو كلمة السر فى الإفراج عن المستحقات .

وأوضح مصيلحى أن الفوز اثبتت رؤية المجلس السليمة فى تجديد الثقة فى الجهاز الفنى بقيادة حلمى طولان وأن التغيير لن يكون فى صالح الفريق ، مشيرا إلى عوده الهانى سليمان حارس المرمى إلى مستواه وعوده الثقه بينه وبين الجماهيروظهور محمود شعبان بمستوى عالى والابتعاد عن منطقة الخطر يعد أكبر المكاسب ، بالإضافة لعودة سيسيه للتهديف .

واختتم مصيلحى تصريحاته بانه خلف الفريق وسيقدم كل الدعم للجهاز واللاعبين حتى تعود سفينة الأخضر إلى منطقه الامان