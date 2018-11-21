شكرا لقرائتكم غياب الزوري وهوساوي والنمر عن مواجهة الباطن للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيغيب ثلاثي الوحدة، أسامة هوساوي وعبدالله الزوري وعلي النمر، عن مواجهة الباطن في الجولة 10 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بداعي الإصابة.

ويعد الثلاثي المصاب من ركائز النادي الغربي بعد مشاركة هوساوي والزوري أساسيين في جميع المباريات التسع السابقة، فيما لعب النمر بشكل متواصل كبديل أو أساسي في كل المباريات، كما صنع النمر هدفا أمام أحد، وسجل الزوري هدفا في المباراة ذاتها.

وجاء على حساب الوحدة الرسمي: بات من المؤكد غياب الثلاثي أسامة هوساوي وعبدالله الزوري وعلي النمر عن اللقاء أمام الباطن ضمن منافسات الجولة العاشرة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب الإصابة التي لحقت بهم مؤخراً .

ويقع الوحدة في المركز الخامس في الدوري برصيد 15 نقطة وبفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال.