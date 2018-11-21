شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل السيد عواد بطل الكاراتية "بائع الكشرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، السيد عواد بطل مصر والعرب وأفريقيا فى الكاراتيه والذى اعتزل اللعب فى بداية التسعينيات ووصل به الحال إلى أنه يبيع "كشرى"، من أجل التمكن من الإنفاق على أسرته .

وأكد صبحى خلال اللقاء أن حرص الدولة متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة لا تنسى أبناءها الرياضيين ممن رفعوا علم مصر فى المحافل الدولية والعالمية، مبينًا وقوف الوزارة بجانبهم سواء أثناء اللعب أو بعد الاعتزال وأن وزارة الشباب والرياضة ستوفر كل الدعم اللازم لسيد عواد فى الفترة المقبلة ماديًا ومعنويًا ليواصل حياته المستقبلية بطريقة أفضل كما وجه بالاستفادة من خبرات البطل فى كل الأحداث التى يتم تنظيمها للكاراتيه.

وقد ناقش أشرف صبحى فى وجود رئيس الاتحاد الأولوية فى امكانية توفير فرصة تدريب الكابتن السيد عواد على نفقة الاتحاد مشيرًا إلى أنه جارٍ دراسة إمكانية توفير معاش له وفقًا للوائح والقوانين التى تنطبق عليها حالته .

كما توجه صبحى بكل الشكر والتقدير لمجلس إدارة النادى الأهلى وجهاز الكاراتيه بقيادة الكابتن مراد عاصم على استجابتهم السريعة لطلبه فى تعيين الكابتن السيد عواد مدربًا للكاراتيه بالنادى الأهلى.

وفى نهاية اللقاء أهدى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة درع وزارة الشباب والرياضة للسيد عواد تكريمًا له على إنجازاته فى مجال لعبة الكاراتيه .

حضر اللقاء محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه ومحمد الخشاب المدير التنفيذى لوزارة الشباب والرياضة.