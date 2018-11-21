شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتعادل أمام بتروجت 3/3 فى مباراة مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق طلائع الجيش فى خطف نقطة التعادل امام بتروجت بعدما قلب نتيجة اللقاء فى الخمس دقائق الأخيرة بالتعادل 3/3 بعدما كان الفريق البترولى متقدما بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن فاعليات الجولة الخامسة عشر للدورى .

تقدم محمد فييرا لبتروجت فى الدقيقة 50 وتعادل نداى للطلائع فى الدقيقة 52 ، ثم أضاف محمود صلاح الهدف الثانى لبتروجت فى الدقيقة 54 وأضاف محمد سالم الهدف الثالث للفريق البترولى فى الدقيقة 89 ، قبل أن يعود احمد جعفر ليحرز الهدف الثانى للطلائع فى الدقيقة 91 ويختتم مصطفى محمد مهرجان الأهداف فى الدقيقة 94 من عمر اللقاء ليقتسم الفريقان نقاط المباراة .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد طلائع الجيش إلى 17 نقطة فى المركز الثامن ، بينما ارتفع رصيد بتروجت إلى 12 نقطة فى المركز قبل الأخير للدورى .