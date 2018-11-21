شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى الإسماعيلي لإقالة فييرا وتعيين محمد وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية داخل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان لإقالة البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للدراويش من منصبه وتعيين محمد وهبة المدرب العام ومدير الكرة مديرًا فنيا بشكل مؤقت للفريق الأصفر.

وكان الإسماعيلى قد تلقى هزيمته الثالثة على التوالى فى الدورى بالخسارة من الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف ومن قبلها الخسارة من حرس الحدود بهدف دون رد ومن قبلها الخسارة من وادى دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعيش الإسماعيلى واحدًا من أسوأ مواسمه بعدما بدأ الموسم تحت القيادة الفنية للجزائرى خير الدين مضوى الذى سرعان ما تمت إقالته وتعيين فييرا .