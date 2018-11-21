شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يهزم الإسماعيلى 2 / 1 ويعقد موقفه بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الإنتاج الحربى فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

تقدم محمد مسعد فى الدقيقة 35، وأضاف موسى ديوارا الهدف الثانى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 39، بينما أحرز طارق طه الظهير الأيسر للدراويش الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء.

جاءت أحداث الشوط الثانى أقل بكثير من الشوط الأول، ورغم اجتهاد لاعبى الإسماعيلى فى الشوط الثانى لتحقيق هدف التعادل إلا أن لاعبيه فشلوا فى استغلال الفرص التى أتيحت لهم أمام مرمى المنافس.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الإنتاج الحربى إلى 22 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بجدول الدورى، بينما تجمد رصيد الإسماعيلى عند 13 نقطة فى المركز الرابع عشر ويتعقد موقفه بالمسابقة.

بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضرى

خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – أحمد أيمن

خط الوسط الدفاعى: نادر رمضان – عماد حمدى

خط الوسط الهجومى: كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم

خط الهجوم: شكرى نجيب

بينما بدأ الإنتاج الحربى اللقاء بحراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: أحمد شديد قناوي، معاذ الحناوي، محمود البدري، عبدالرحمن فاروق.

الوسط: محمود حمادة، موسى دياورا، عبد العزيز موسى، جميس تيدي.

الهجوم: محمد مسعد، محمد رجب.