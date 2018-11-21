بيراميدز يفقد أول نقطتين تحت قيادة العميد بالتعادل مع دجلة 1 / 1

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل بيراميدز بقيادة حسام حسن مع وادى دجلة بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

جاء هدف فريق بيراميدز عن طريق أحمد أيمن منصور فى الدقيقة 19 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 1 / 0 قبل أن يدرك نداى التعادل لوادى دجلة فى الدقيقة 53 لتصبح النتيجة 1 / 1 وبذلك يستمر بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 19 هدفًا وتلقت شباكه 11 أهداف وما زال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة، فيما يتواجد وادى دجلة فى المركز الـ11 برصيد 16 نقطة.

وفقد بيراميدز أول نقطتين تحت قيادة العميد فى سباق المنافسة على صدارة الدورى التى يحتلها الزمالك برصيد 26 نقطة بعدما فاز الفريق تحت قيادته فى مباراتى الاتحاد السكندرى والمقاصة.

الشوط الأول

تقدم بيراميدز بالهدف الأول عن طريق أحمد أيمن منصور فى الدقيقة 19 وجاءت أحداث الشوط بها ندية كبيرة بين الفريقين وتفوق بيراميدز فى نصف الشوط الأول ونشط وادى دجلة بعد هدف منصور ولكن كاد أن يخطف بيراميدز الهدف الثانى فى الدقيقة 44 من ركلة حرة مباشرة نفذها رودريجينيو واصطدمت في القائم الأيمن لمرمى وادي دجلة ثم ارتدت نحو خط الدفاع وتم إبعادها نحو وسط الملعب وكاد دجلة أن يخطف التعادل فى الوقت بدل الضائع عن طريق إبراهيما نداى ولكن تصدى أحمد الشناوى للكرة المسددة من داخل منطقة الجزاء. الشوط الثانى الشوط الثانى