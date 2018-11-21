شكرا لقرائتكم خبر عن وليد أزارو يغيب عن مران الأهلي فى الإمارات قبل مواجهة الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى عن مران فريقه الذى أقيم مساء اليوم الأربعاء الذى أقيم على استاد زعبيل، بإمارة دبى.

وأكد مسئولو الأهلى أن أزارو لم يصل للإمارات عقب مشاركته مع منتخب بلاده فى مواجهة تونس الودية مشددين فى الوقت ذاته على أنه سيصل لمعسكر الأهلى خلال الساعات القليلة المقبلة، ويستعد الأهلى لخوض لقاء الإياب لدور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب أمام الوصل للإماراتي.