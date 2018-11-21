شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يهاجم دجلة بـ"كينو و كارلوس" وأبراهيما ومرعى بدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حسام حسن المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة وادي دجلة بعد قليل في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى : أحمد الشناوي خط الدفاع : عمر جابر – أحمد أيمن منصور – علي جبر – محمد حمدي خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" – رودريجينهو – أوكيشوكو – أحمد عفيفي خط الهجوم : كينو - كارلوس إدواردو أما البدلاء :- مهدي سليمان – شريف عماد "دابو" – محمد مجدي "قفشة" – محمد فاروق – عبد الله بكري – أحمد توفيق – ناصر منسي. وبينما جاء تشكيل فريق وادى دجلة كالتالى : فى حراسة المرمى محمد عبدالمنصف وفى خط الدفاع خالد رضا والسيد سالم و عبد العاطى وسالم صافى وفى خط الوسط محمد هلال و فاسيليس و بيبو و محمد محمود وفى خط الهجوم محمود مرعى وأبراهيما نداى

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