تقارير إسبانية: صلاح سيكلف برشلونة 250 مليون يورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود بند وقع عليه من قبل ناديي ليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بعد صفقة انتقال اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى البلوجرانا، يقضي بعدم انتقال لاعبي الريدز للبارسا لمدة 3 سنوات قادمة.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية، نقلا عن "كادينا سير" إن اتفاق برشلونة وليفربول ينص على أن أي لاعب في ليفربول ينتقل لبرشلونة قبل 2021 سيلتزم الفريق الكاتالوني بدفع رسم إضافي قدره 100 مليون يورو.

وافترضت الصحيفة أن القيمة السوقية لصلاح تبلغ حوالي 150 مليون يورو (وفقا ل Transfermarkt)، وبالتالي سيتكلف انتقاله 250 مليون يورو.

وكان كوتينيو انتقل إلى فريق برشلونة في باب الانتقالات الشتوية الماضية بمبلغ 160 مليون يورو بعد مفاوضات عديدة.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الاتفاق الذي تم بين الفريقين يرجع لرغبة النادي الإنجليزي في عدم بيع أي لاعب في صفوفهم.

يذكر أن سبق وقام نادي برشلونة بالتعاقد مع لويس سواريز لاعب ليفربول السابق في عام 2014، بمبلغ 81 مليون يورو.