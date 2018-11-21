قطر تمنح الطلاب إجازات رسمية أثناء كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- (د ب أ):

كشف الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي في قطر، عن وجود نية لتفريغ طلاب المدارس خلال فترة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 بقطر.

وقال الحمادي ،في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء "سنمنح الطلاب إجازات رسمية من الدراسة للمشاركة في إنجاح الحدث"، مؤكدًا أن الوزارة على أتم الاستعداد لتوفير كافة إمكانياتها وبذل كل الجهد للمساهمة في تنظيم بطولة استثنائية للمونديال الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وتواجد الحمادي لمتابعة فاعليات مهرجان طلاب قطر ينتظرون مونديال كل العرب 2022 ، الذي نظمه طلبة مدرسة اليرموك الإعدادية للبنين اليوم بمناسبة بدء العد التنازلي لضربة البداية لافتتاح المونديال في 21 نوفمبر 2022.

وأقيم المهرجان تحت رعاية الوزارة وبالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة دوري نجوم قطر، مشيداً في هذا السياق بدور الطلبة في تنظيم المهرجان وتحقيق أهدافه.

وأوضح الحمادي "إن 21 نوفمبر الجاري يمثل حدثا استثنائيا ليس على مستوى دولة قطر وحدها وإنما على مستوى الدول العربية ودول العالم الأخرى"، لافتاً إلى أن المهرجان يعتبر حدثاً توعوياً ذا رؤية استباقية تفاعلية لتعزيز الوعي بأهمية مونديال قطر 2022 وماهيته ومتطلبات نجاحه في الوسط التربوي والتعليمي والمجتمعي.