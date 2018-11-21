الإنتاج يُزيد أزمة الإسماعيلي.. ودجلة يفرض التعادل على بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:

تعادل فريق وادي دجلة وبيراميدز بهدف لكل فريق ضمن مباريات الأسبوع الـ15 للدوري.

وارتفع رصيد وادي دجلة لـ16 نقطة في المركز 11، فيما ارتقى بيراميدز للمركز الثاني برصيد 23 نقطة بـ3 نقاط خلف الزمالك المتصدر.

في الدقيقة 19 تقدم بيراميدز عن طريق أحمد أيمن منصور، ليتقدم لفريقه في شباك دجلة.

ومع نهاية الشوط الأول اعترض المدير الفني لدجلة "تاكيس جونيس"، ليقرر الحكم محمد الصباحي طرده.

وفي الدقيقة 53 أدرك دجلة التعادل عن طريق إبراهيما نداي، بعد كرة ثابتة تابعها سالم صافي لمنطقة الـ6 ياردات، ليضعها نداي في المرمى.

وتلقى اللاعب أوزوبيكي أوكوشوكو البطاقة الصفراء الثانية، لينال البطاقة الحمراء في الدقيقة 55، ويُكمل بيراميدز المباراة بعشرة لاعبين، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

وفي مباراة الإ‘سماعيلي والإنتاج الحربي، تعرض الدراويش لهزيمة جديدة ليتأزم موقف الفريق بالخسارة (2-1).

الإسماعيلي بقي في المركز الـ15 برصيد 13 نقطة، مع أفضلية المصري والأهلي في المركزين الأخير وقبل الأخير، حيث خاض الفريق البورسعيدي 10 مباريات فقط، والفريق الاحمر 6 مباريات.

أما الإنتاج الحربي فارتقى للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

تقدم الإنتاج في الدقيقة 34 عن طريق محمد مسعد بعد انفراده بالحضري، في كرة شهدت جدلا تحكيميا بعد خروج الكرة بقليل عند خط التماس، قبل أن يضيف موسى دياوارا الهدف الثاني للفريق الحربي في الدقيقة 39.

وقبل إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، قلص طارق طه الفارق للإسماعيلي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 48.