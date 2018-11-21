رياضة | أزارو يُزيل الشكوك وينضم لبعثة الأهلي في الإمارات

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انضم وليد أزارو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلى بعثة الفريق في الإمارات قادمًا من تونس، استعدادًا لمباراة فريقه، غدًا، أمام الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من بطولة زايد للأندية الأبطال.
ولم يتمكن أزارو من السفر مع بعثة الأهلي، نظرًا لارتباطه بمباراة هامة مع منتخب المغرب أمام نظيره التونسي في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل.
ويلتقي الأهلي مع الوصل الإماراتي في السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد زعبيل.
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