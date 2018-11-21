رياضة | وادي دجلة "يعطل" انطلاقة بيراميدز مع حسام حسن ويفرض عليه التعادل الإيجابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وادي دجلة "يعطل" انطلاقة بيراميدز مع حسام حسن ويفرض عليه التعادل الإيجابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة وادي دجلة أمام بيراميدز والتي أقيمت مساء اليوم على ستاد "بترو سبورت" ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم بيراميدز بهدف نظيف للاعبه أحمد أيمن منصور في الدقيقة ١٩.

وفي الشوط الثاني ومع حلول الدقيقة ٥٣ تمكن إبراهيما نداي من إدراك التعادل لوادي دجلة بعد تمريرة رائعة من أحمد سالم صافي.

وأشهر حكم اللقاء محمد الصباحي البطاقة الحمراء في وجه أوكيشوكو في الدقيقة ٥٥، ليفرض أصحاب الأرض سيطرتهم على مجريات اللقاء لكن دون أي جديد، وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل رفع بيراميدز رصيده إلى ٢٣ نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني، كما رفع وادي دجلة رصيده إلى ١٦ نقطة.