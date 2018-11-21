رياضة | عاجل.. وليد أزارو يُثير الذعر في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وليد أزارو يُثير الذعر في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلف المغربي وليد أزارو عن الالتحاق ببعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الإمارات استعدادا لمواجهة الوصل غداً في إياب دور الستة عشر من كأس زايد للأندية.

وكان من المفترض أن ينضم المهاجم المغربي لبعثة فريقه اليوم، حسبما صرح محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالنادي الأحمر.

وسادت حالة من القلق لدى الجهاز الفني للفريق الأحمر خوفا من هروب اللاعب، عقب الهجوم الذي تعرض له من عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي عبر قناة الأهلي.