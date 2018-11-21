رياضة | مفاجأة.. برشلونة لن يستطيع ضم محمد صلاح لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. برشلونة لن يستطيع ضم محمد صلاح لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير اسبانية أن نادي برشلونة الاسباني لا يمكنه ضم أي لاعب من صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة الحالية، وذلك بعد رحيل فيليب كوتينيو، مطلع العام الجاري، إلى صفوف الفريق الكتالوني.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إلى أن ليفربول توصل لاتفاق سري مع برشلونة، لحماية لاعبي الريدز من الانتقال إلى البارسا خلال السنوات المقبلة، حيث وضع بندًا في عقد "كوتينيو" يمنع برشلونة من التعاقد مع أي لاعب من ليفربول لمدة 3 سنوات.

وأشارت الإذاعة الاسبانية بأن البند لا يمنع التعامل بين الناديين، ولكنه يشترط موافقة ليفربول على أي صفقة جديدة.

وهذا البند بات عقبة في طريق انتقال محمد صلاح لصفوف فريق برشلونة الاسباني خلال الفترة الحالية، بعدما ارتبط اسم نجم منتخب مصر بالانتقال للفريق الكتالوني مؤخرًا