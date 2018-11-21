كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة ودية علي العشاء بنادي طنطا قبل موقعة المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شهد نادي طنطا الرياضي أقامة عشاء بين مجلس ادارة النادي بكامل هيئته مع الفريق الاول لكرة القدم والجهاز الفني والأداري والطبي، اليوم الأربعاء قبل مواجهة المنصورة غدا بالجولة العاشرة من دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري.
وجاء ذلك لبث روح التعاون وزيادة الأرتباط للاعيبين بناديهم، ومجلس أدارتهم من أجل تحقيق الحلم المشروع للجميع والعودة سريعا الي دوري الأضواء.
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | جلسة ودية علي العشاء بنادي طنطا قبل موقعة المنصورة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .