رياضة | جلسة ودية علي العشاء بنادي طنطا قبل موقعة المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة ودية علي العشاء بنادي طنطا قبل موقعة المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي طنطا الرياضي أقامة عشاء بين مجلس ادارة النادي بكامل هيئته مع الفريق الاول لكرة القدم والجهاز الفني والأداري والطبي، اليوم الأربعاء قبل مواجهة المنصورة غدا بالجولة العاشرة من دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري.

وجاء ذلك لبث روح التعاون وزيادة الأرتباط للاعيبين بناديهم، ومجلس أدارتهم من أجل تحقيق الحلم المشروع للجميع والعودة سريعا الي دوري الأضواء.