رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك المتوقع أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على تشكيل الابيض لمباراة الداخلية المقرر إقامتها غدا على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري العام لموسم 2018 2019. ومن المتوقع ان يبدأ الزمالك بالتشكيل التالي : حراسة المرمى : محمود عبدالرحيم جنش خط الدفاع : حازم إمام ومحمود علاء ومحمد عبد السلام وعبدالله جمعة خط الوسط : طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما ومحمود كهربا وإبراهيم حسن خط الهجوم : عمر السعيد.

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