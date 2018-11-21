رياضة | وزير الرياضة يكشف تفاصيل اجتماعه بالسيسي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يكشف تفاصيل اجتماعه بالسيسي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة عن تفاصيل اجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء.
وقال صبحي إن الرئيس حرص على متابعة نشاطات الوزارة و طالب بضرورة زيادة الاهتمام بقطاع الشباب و استمرار تطوير المنشآت الشبابية و الرياضية.
وأضاف أن السيسي وجه باكتشاف المواهب و تطويرها بمشروعات تُترجم على أرض الواقع، و
تطوير المنشآت الحيوية.
و أشار صبحي إلى أنه عرض على الرئيس العديد من المبادرات التس تقيمها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات مختلفة، لتطوير مهارات الشباب و تأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص.
وواصل " بالنسبة للمشروع القومي لاكتشاف الموهبين، فإننا نتعاون مع الاتحادات الرياضة و الجامعات في ٢٧ محافظة لاختيار أفضل العناصر وتطويرها".
وأتم تصريحاته متحدثا عن الاستعداد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ قال " أمامنا اجندة احتكاك بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، هناك برامج خاصة للاعبين المميزين لرعايتهم لطوكيو ٢٠٢٠".
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