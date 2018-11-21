رياضة | وزير الرياضة يكشف تفاصيل اجتماعه بالسيسي اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يكشف تفاصيل اجتماعه بالسيسي اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة عن تفاصيل اجتماعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء.

وقال صبحي إن الرئيس حرص على متابعة نشاطات الوزارة و طالب بضرورة زيادة الاهتمام بقطاع الشباب و استمرار تطوير المنشآت الشبابية و الرياضية.

وأضاف أن السيسي وجه باكتشاف المواهب و تطويرها بمشروعات تُترجم على أرض الواقع، و

تطوير المنشآت الحيوية.

و أشار صبحي إلى أنه عرض على الرئيس العديد من المبادرات التس تقيمها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات مختلفة، لتطوير مهارات الشباب و تأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص.

وواصل " بالنسبة للمشروع القومي لاكتشاف الموهبين، فإننا نتعاون مع الاتحادات الرياضة و الجامعات في ٢٧ محافظة لاختيار أفضل العناصر وتطويرها".

وأتم تصريحاته متحدثا عن الاستعداد لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ قال " أمامنا اجندة احتكاك بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، هناك برامج خاصة للاعبين المميزين لرعايتهم لطوكيو ٢٠٢٠".