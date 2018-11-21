رياضة | رد فعل مثير من مدرب دجلة مع مساعده بعد هدف الفريق أمام بيراميدز (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل مثير من مدرب دجلة مع مساعده بعد هدف الفريق أمام بيراميدز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري المصري الممتاز النجوم 0 x

14:45 2 مصر المقاصة طلائع الجيش 3 x

17:15 3 بتروجيت حرس الحدود 3 x

17:15 0 المصري البورسعيدي الإسماعيلي 1 x

20:00 2 الانتاج الحربي وادي دجلة 1 x

20:00 1 بيراميدز مباريات دولية ودية - منتخبات الأرجنتين - أساسي 2 x

02:00 0 المكسيك - أساسي كأس زايد للأندية الأبطال المريخ - السودان 4 x

19:30 1 إتحاد الجزائر - الجزائر

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