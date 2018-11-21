الفلكي الجوبي : الاثنين القادم موعد دخول موسم يشتهر بالأمطار الخفيفة

قال الفلكي اليمني أحمد محسن الجوبي إن الاثنين القادم موعد دخول موسم النجمين الذي يشتهر بالامطار الخفيفة .
وفي منشور له على صفحته في فيس بوك رصده "الخليج 365" قال الفلكي احمد الجوبي ان موسم النجمين والذي يتميز بالامطار الخفيفة سيبدأ من يوم الاثنين الموافق 26 نوفمبر 2018
وأضاف الجوبي في منشوره إن برد ما يسمى بالوقوف فسيأتي بعد شهر تماما من الآن حد قوله أي ما يعني بتاريخ 21 ديسمبر القادم .
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