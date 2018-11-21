قبل مواجة ليفربول.. باريس سان جرمان يوضح طبيعة إصابة نيمار ومبابي

صرح باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء، طبيعة إصابة الثنائي نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي، بعد خضوعهما لكشف طبي في النادي الباريسي.
وتعرض نيمار للإصابة، خلال فوز البرازيل على الكاميرون وديًا (1-0)، أمس الثلاثاء، بينما أصيب مبابي أثناء انتصار فرنسا على أوروجواي، بنفس النتيجة.
وأدلي باريس سان جيرمان، في بيانه الرسمي، إن إصابة نيمار عبارة عن شد في عضلة الفخذ الأيمن، بينما أصيب مبابي بكدمة قوية في كتفه الأيمن.
وأوضح النادي الباريسي، أن اللاعبان سيخضعان لفحص طبي جديد بعد 48 ساعة، من أجل تحديد موقفهما بشكل نهائي من المشاركة مع الفريق خلال الأسبوع المقبل.
ويستعد أن سان جيرمان لاستضافة ليفربول الإنجليزي على ملعب "حديقة الأمراء"، الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي مساء اليوم الأربعاء، طبيعة إصابة الثنائي نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي، بعد خضوعهما لكشف طبي في النادي الباريسي.
وتعرض نيمار للإصابة، خلال فوز البرازيل على الكاميرون وديًا (1-0)، أمس الثلاثاء، بينما أصيب مبابي أثناء انتصار فرنسا على أوروجواي، بنفس النتيجة.
وقال باريس سان جيرمان، في بيانه الرسمي، إن إصابة نيمار عبارة عن شد في عضلة الفخذ الأيمن، بينما أصيب مبابي بكدمة قوية في كتفه الأيمن.
وأوضح النادي الباريسي، أن اللاعبان سيخضعان لفحص طبي جديد بعد 48 ساعة، من أجل تحديد موقفهما بشكل نهائي من المشاركة مع الفريق خلال الأسبوع المقبل.
ويستعد باريس سان جيرمان لاستضافة ليفربول الإنجليزي على ملعب "حديقة الأمراء"، الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.
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