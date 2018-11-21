شكرا لقرائتكم الحدود يكتسح المصرى بثلاثية بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة حرس الحدود والمصرى بفوز الحدود 3 / 0 فى اللقاء الذى أقيم بينهما باستاد المكس بالإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الـ15، ليرتفع رصيد الحدود للنقطة 15 فى المركز الـ13 بينما المصري فى المركز الـ17 برصيد 12 نقطة.

تقدم إبراهيم عبد الخالق بهدف لحرس الحدود فى الدقيقة 37 من الشوط الأول بمرمى المصرى بعد عرضية يقابلها عبد الخالق برأسه تسكن شباك أحمد مسعود، وبعدها بأقل من 3 دقائق وتحديدًا الدقيقة 40 يحرز وليد عطية الهدف الثانى للحدود بعد عرضية من الجهة اليمنى أيضًا يقابلها بتسديدة قوية لينتهى الشوط بتقدم الحدود 2/0، قبل أن يحرز عبد الخالق الهدف الثالث لفريقه والثانى له فى الدقيقة 78.

بدأ طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى حرس الحدود بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد السعدنى

خط الدفاع: عبد الله جمعه وخالد سامى ومحمد الشبينى وتاحا

خط الوسط: أحمد فليكس ومصطفى جمال وإبراهيم عبد الخالق

الهجوم: محمد الشيخ و ووليد عطية وحمادة نصر

على الجانب الآخر دفع ميمى عبد الرازق المدير الفنى للمصرى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد مسعد

الدفاع: إسلام عيسى وفريد شوقى وأحمد شوشة وأحمد ياسر فى خط الظهر .

الوسط: أحمد جودة ومصطفى مارسيللو ومحمد جابر وعمرو موسى خط الوسط .

الهجوم: أحمد جمعة ومحمود حمد.

جاءت أحداث الشوط الأول هجومية من قبل لاعبى الفريقين على أمل إحراز هدف مبكر ويصل كل منهما للآخر وكان المصرى الأكثر خطورة بهجمة فى الدقيقة 10 تلعب عرضية تصل لأحمد جمعة الذى يسددها قوية لكن المتألق أحمد السعدنى ينقذها ببراعة وينقذ بعدها أكثر من فرصة خطيرة للمصرى.

مع بداية الشوط الثانى يضغط المصرى بكل خطوطه على أمل تعديل النتيجة ولكن دفاعات الحدود والحارس المتألق أحمد السعدنى يمنعهم من إحراز أى أهداف إلى أن تشهد الدقيقة 78 هدفا قاتلاً للحدود لإبراهيم عبد الخالق ليستحوذ بعدها الحدود على مجريات اللقاء تمامًا وينتهى اللقاء بفوز كبير للحدود 3 / 0.