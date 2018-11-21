شكرا لقرائتكم شرفيو الفتح يتكفلون بتذاكر جماهير ناديهم أمام أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تكفل شرفيو نادي الفتح بشراء كافة تذاكر مباراة فريقهم أمام نظيره أحد يوم الخميس ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب حساب نادي الفتح على "تويتر" أن شراء التذاكر جاء تقديراً لجماهير بطل دوري موسم 2012-2013 ودعمها للفريق في كافة المناسبات.

ويحتل الفتح المركز التاسع برصيد 10 نقاط جمعها من انتصارين و3 خسائر و4 تعادلات كان آخرها خارج أرضه الجولة الماضية أمام الباطن بعدما أهدر تقدمه بهدفين ليتعادل الأخير في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وفي المقابل يحتل أحد المركز 15 برصيد 6 نقاط وبفارق 4 عن اتحاد جدة متذيل الترتيب، جمعها من انتصار واحد و3 تعادلات مقابل 5 هزائم.