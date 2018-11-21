شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الإنتاج الحربى يتقدم على الإسماعيلى 2 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلى والإنتاج الحربى بتقدم الأخير بهدفين مقابل هدف فى المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى.

تقدم محمد مسعد فى الدقيقة 35، وأضاف موسى ديوارا الهدف الثانى للإنتاج الحربى فى الدقيقة 39، بينما أحرز طارق طه الظهير الأيسر للدراويش الهدف الأول لفريقه فى الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول من ضربة جزاء.

من عمر بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عصام الحضرى

خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – أحمد أيمن

خط الوسط الدفاعى: نادر رمضان – عماد حمدى

خط الوسط الهجومى: كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم

خط الهجوم: شكرى نجيب

بينما بدأ الإنتاج الحربى اللقاء بحراسة المرمى: عامر عامر.

الدفاع: أحمد شديد قناوي، معاذ الحناوي، محمود البدري، عبدالرحمن فاروق.

الوسط: محمود حمادة، موسى دياورا، عبد العزيز موسى، جميس تيدي.

الهجوم: محمد مسعد، محمد رجب.