شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على وادى دجلة بهدف فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم بيراميدز على وادى دجلة، بهدف دون رد فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين حاليًا، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.

جاء هدف فريق بيراميدز عن طريق أحمد أيمن منصور فى الدقيقة 19 من عمر المباراة لتصبح النتيجة 1 / 0 لصالح فريقه ويمتلك وادى دجلة قبل المباراة 15 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا فيما يتواجد بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 4 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف وما زال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.

شهد الشوط الأول ندية بين الفريقين وتفوق بيراميدز فى نصف الشوط الأول ونشط وادى دجلة بعد هدف منصور ولكن كاد أن يخطف بيراميدز الهدف الثانى فى الدقيقة 44 من ركلة حرة مباشرة نفذها رودريجينيو واصطدمت في القائم الأيمن لمرمى وادي دجلة ثم ارتدت نحو خط الدفاع وتم إبعادها نحو وسط الملعب وكاد دجلة أن يخطف التعادل فى الوقت بدل الضائع عن طريق إبراهيما نداى ولكن تصدى أحمد الشناوى للكرة المسددة من داخل منطقة الجزاء.