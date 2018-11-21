شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإنتاج الحربى يتقدم على الإسماعيلى بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الإنتاج الحربى على الإسماعيلى بهدف مقابل لا شىء عن طريق محمد مسعد فى الدقيقة الـ35 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى. بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عصام الحضرى خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – باهر المحمدى – أحمد أيمن خط الوسط الدفاعى: نادر رمضان – عماد حمدى خط الوسط الهجومى: كريم بامبو – محمد صادق – وجيه عبد الحكيم خط الهجوم: شكرى نجيب بينما بدأ الإنتاج الحربى اللقاء بحراسة المرمى: عامر عامر. الدفاع: أحمد شديد قناوي، معاذ الحناوي، محمود البدري، عبد الرحمن فاروق. الوسط: محمود حمادة، موسى دياورا، عبد العزيز موسى، جميس تيدي. الهجوم: محمد مسعد، محمد رجب.

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