شكرا لقرائتكم خبر عن على سلطان ويوسف ياسر يمثلان المقاولون العرب في منتخب الشراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور رشدى طاهر، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، والمشرف العام على الجهاز، بالنتائج المبهرة التي حققها لاعبو شراع المقاولون العرب في طرازات الألواح الشراعية ببطولة الجمهورية التي أقيمت مؤخرًا.

كانت النتائج كالتالي أولاً سباقات الطراز الأولمبي RS:X فاز فيها بالمركز الأول والميدالية الذهبية المهندس على سلطان وفاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية يوسف ياسر.

وانضم كل من اللاعبين علي سلطان ويوسف ياسر الي صفوف المنتخبات الوطنية للشراع استعدادًا لتصفيات أولمبياد طوكيو 2020.

أما سباقات طراز الريسبورد ففاز بالمركز الأول فيها الدكتور محمد صلاح وفاز بالمركز الثاني إسلام يوسف.

جدير بالذكر أن بطولة الجمهورية أقيمت على ثلاثة مراحل بمشاركة 8 أندية وهيئات رياضية من القاهرة والجيزة والإسماعيلية وأسوان.

وأشرف على اللاعبين الفائزين نخبة من خبراء اللعبة منهم إسماعيل مجاهد وأحمد عبدالمنعم، وفاز نادي المقاولون العرب بـ4 كئوس من إجمالي 9 كئوس للبطولة بأكملها.

وأضاف أحمد الرويعي مدير نادي التجديف بأن هذه النتائج المبهرة التي حققها لاعبو الشراع تأتي نتيجة الدعم المادي والمعنوي غير مسبوق الذي يقدمه مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح والوزير حسام أمام نائب الرئيس الذين لا يدخرون جهدًا من أجل الرياضة والرياضيين ودعم صفوف المنتخبات الوطنية في كل الألعاب الرياضية المختلفة الفردية منها والجماعية من أبناء المقاولون العرب.