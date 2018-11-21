صور.. ختام الدورة الإقليمية للمندوبين للأولمبياد الخاص بمشاركة 11 دولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم غداً الخميس الدورة الإقليمية للمندوبين الفنيين للأولمبياد الخاص الدولى والتى شهدت مشاركة 11 دولة عربية بالجزء العملى للرياضات الثلاث التى شهدتها الدورة حيث يقام على صفحة نهر النيل الخالد درسا عملية على رياضة الشراع بينما يشهد نادى 6 أكتوبر الجزء العملى لرياضتى الدراجات والترايثلون.



ختام الدورة الإقليمية غدا للمندوبين للأولمبياد الخاص بمشاركة 11 دولة

من جانبه، أكد الدكتور عماد محي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية والمنسق العام للدورة بأنه وعقب قيام المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بافتتاح أعمال الدورة الاقليمية انطلقت المحاضرات العملية على مدى ثلاثة أيام، بينما يشهد يوم الخميس الجزء العملى وأن إقامة تلك الدورة والدورتين القادمتين هما ثمار التعاون المشترك بين الأولمبياد الخاص الدولى ووزارة الشباب والرياضة حيث يحرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتقديم كل الدعم للاعبى الاولمبياد الخاص فى مختلف المناسبات.



ختام الدورة الإقليمية غدا للمندوبين للأولمبياد الخاص بمشاركة 11 دولة

أضاف الدكتور عماد محى الدين بأن محاضرة الدكتور وليد جبر عن الإعداد النفسى دارت حول كيفية إعداد اللاعب وأسرة اللاعب والمدرب وكل المحيطين به نفسيا لتقبل الوضع الحالى، أسرة اللاعب تتقبله بحالته وتقوم بتشجعه فى المباريات وعند الفوز والخسارة، ودور المدرب وتأهيلة نفسيا وإن مبدأ الفوز والهزيمة وعدم الفوز بالذهب ليس نهاية العالم وضرورة قيامه بتأهيل اللاعب نفسيا للخسارة ولا يكون همه الفوز فقط.



ختام الدورة الإقليمية غدا للمندوبين للأولمبياد الخاص بمشاركة 11 دولة

أما المحاضرة الثانية للدكتور عبد العزيز الملا تحدث فيها عن التغذية الصحية وكل رياضة ونوع التغذية المطلوبه لها والمشكل التى تواجهنا مع اللاعبين من حيث سوء التغذية والزيادة فى الوزن وكيفية التعامل معهم ودور أسرة اللاعب، من أجل الوصول للطعام المثالى للاعب ونوعية الغذاء قبل التدريب وقبل المباريات والوقت الكافى له قبل أن يمارس التدريب أو الاشتراك فى المسابقات حتى نتجنب حدوث مشاكل صحية للاعب.



ختام الدورة الإقليمية غدا للمندوبين للأولمبياد الخاص بمشاركة 11 دولة