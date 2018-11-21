شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طلائع الجيش ينتزع تعادلًا مثيرًا من بتروجيت بهدفين في الوقت القاتل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق طلائع الجيش مع ضيفه بتروجيت بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، على استاد جهاز الرياضة العسكري في الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتقدم بتروجيت في الدقيقة 50، عن طريق محمد فييرا، وتعادل الطلائع بعدها بدقيقتين عن طريق تالا نداييه في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 89 أحرز محمد صالح هدف ليظن الجميع أن المباراة أنتهت وحصد بتروجيت الثلاث نقاط.

وفي الدقيقة 91 فاجيء أحمد جعفر الجميع بهدف، لتشتعل الأجواء داخل الملعب، حتى جاء مصطفى محمد بهدف التعادل القاتل والمثير في الدقيقة 94، لنتهتي المباراة بعدها بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى 17 نقطة في المركز السابع، وبتروجيت إلى 12 نقطة في المركز الـ16.