الأهلي المصري يوضح آخر تطورات الحالة الصحية للخطيب

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الأربعاء، آخر تطورات الحالة الصحية لرئيس القلعة الحمراء، محمود الخطيب، بعد إجرائه جراحة بإزالة ورم في الرقبة يضغط على الحبل الشوكي بإحدى مستشفيات هانوفر الألمانية.

وأكد الأهلي، في بيان رسمي، أن الخطيب يبدأ جلسات العلاج الطبيعي، بعد معاودة الطبيب الألماني، يوم الإثنين المقبل.

وأوضح أن مجلس الإدارة يتابع باهتمام كبير الحالة الصحية لرئيس النادي، عن طريق الاتصالات الهاتفية المستمرة مع أسرته التي ترافقه في ألمانيا، والتي أكدت تقديرها لكل المسؤولين والمحبين الذين حرصوا على الاطمئنان على بيبو، خاصة أنه لم يتمكن من استقبال أي اتصالات هاتفية بنفسه، حتى لا يتعرض للإرهاق عقب إجراء العملية الجراحية.