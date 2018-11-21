من أجل المستقبل الإتحاد يتعاقد مع "الشنقيطي"

صرح نادي الاتحاد أن مجلس الإدارة برئاسة نواف المقيرن، تعاقد مع مهند الشنقيطي نجم المنتخب السعودي للشباب الفائز مؤخرًا ببطولة كأس آسيا للشباب.

وأكد الاتحاد أن التعاقد مع الشنقيطي يأتي في إطار استراتيجية النادي الموضوعة لبناء مستقبل الفريق الأول من خلال دعم قطاع الفئات السنية بالمواهب المميزة.

وأوضح الاتحاد أن مراسم التوقيع على العقد جرت اليوم، بحضور ياسر نصيف الأمين العام، الرئيس التنفيذي للنادي، واللاعب ووكيل أعماله.