رسميًا.. اتحاد جدة يضم نجم السعودية الصاعد

أعلن اتحاد جدة، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع نجم منتخب الشباب السعودي، المتوج بكأس آسيا الأخيرة في إندونيسيا، مهند الشنقيطي، قادما من أحد.

وأوضح النادي أن التعاقد مع الشنقيطي، جاء ضمن إستراتيجية الإدارة لبناء فريق جديد، يعتمد على العناصر الشابة.

وتمت مراسم توقيع العقد، مساء اليوم، بحضور أمين عام اتحاد جدة، الدكتور ياسر نصيف، إلى جانب اللاعب ووكيل أعماله، عبد الله المحمدي.

وكان الاتحاد قد ضم اللاعب الشاب، حسين الهاجوج، قادما من نادي الأنصار.