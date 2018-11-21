محمود الخطيب يعود للقاهرة 2 ديسمبر بعد جراحة ناجحة فى ألمانيا

حدد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، يوم 2 ديسمبر المقبل، موعداً مبدئياً للعودة للقاهرة بعد إجراء عملية جراحية أمس الأول الاثنين، فى ألمانيا لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر.

ومن المقرر أن يخضع “الخطيب” لفحوصات طبية ومتابعة من الطبيب الذى أجرى له الجراحة من أجل تحديد موعد بدء جلسات المرحلة الأولى من العلاج الطبيعى التى ستنتهى فى الثانى من ديسمبر المقبل، بعدها سيعود للقاهرة من أجل مواصلة العلاج الطبيعى بالقاهرة ثم مزاولة أعماله بالنادى تدريجياً.

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