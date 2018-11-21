شكرا لقرائتكم رابيو يحسم مستقبله عقب نهاية عقده مع سان جيرمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الفرنسى أدريان رابيولاعب باريس سان جيرمان مصيره فى الموسم المقبل، كما أشارت اليوم التقارير الصحفية.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن رابيو أخبر إدارة برشلونة، بأنه سينضم رسميا للنادى الكتالونى فى الصيف المقبل، عقب نهاية تعاقده مع الفريق الفرنسى.

وينتهى تعاقد رابيو مع البى إس جى بنهاية الموسم الحالى، وحاول سان جيرمان التفاوض مع اللاعب لتمديد تعاقده، إلا أن رابيو رفض هذه المحاولات.



رابيو يقرر الرحيل

رابيو