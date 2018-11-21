شكرا لقرائتكم تحدى مزدوج يواجه كوستا أمام برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمر دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد بأصعب مواسمه مع الروخى بلانكوس قبل قمة برشلونة بالدورى الأسبانى والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية.

بعد بداية جيدة لكوستا مع أتلتيكو مدريد وتسجيل ثنائية داخل شباك ريال مدريد وخطف لقب السوبر الأوروبى فى المباراة التى إنتهت بنتيجة 4-2 لصالح الروخى بلانكوس، تدنى مستوى المهاجم الأسبانى فى الدورى الأسبانى ودورى أبطال أوروبا.

شارك دييجو كوستا فى 9 مباريات مع أتلتيكو مدريد بالدورى الأسبانى هذا الموسم من مجموع 12 جولة ولم يسجل أية أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة، وخاض 3 مباريات بدورى أبطال أوروبا وأحرز هدفاً وتمرير حاسمة.

وبجانب تراجع مستوى كوستا هذا الموسم، فإن المهاجم الشرس يعانى من النحس أمام برشلونة عبر تاريخه حيث شارك فى 12 مباراة ضد العملاق الكتالونى وفشل فى هز شباكه.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن نجم أتلتيكو مدريد يدخل مباراة السبت وأمامه تحدى مزدوج، الأول هو كسر الصيام التهديفى فى الدورى الأسبانى الممتد إلى 9 أشهر حتى الآن أى ما يعادل 269 يوماً عندما سجل هدفه الأخير أمام إشبيلية في 25 فبراير الماضى، والثانى هو إنهاء عقدة برشلونة.



كوستا

دييجو كوستا