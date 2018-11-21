شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يفاوض مصطفي فتحي وعبد الله جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدي مسئولو الإسماعيلي اهتماما بضم ثنائي الزمالك مصطفي فتحي وعبد الله جمعة، لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، لسد الثغرات الموجودة في صفوفه خلال الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري.

ويستعد مسئولو الإسماعيلي لفتح خطوط مفاوضات مباشرة مع نظرائهم في الزمالك لضم الثنائي الذي لا يشارك مع الفريق الأبيض في الموسم الحالي ويخرج دائما من الحسابات الفنية، للسويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك.

وينوي الإسماعيلي التعاقد مع ثنائي الزمالك علي سبيل البيع النهائي أو الإعارة حتي نهاية الموسم الجاري في حال تمسك ناديهما بعدم بيعهما بشكل نهائي.